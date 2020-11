Knip dan de stekker van die televisie maar door

Persoonlijk heb ik dat niet gezien want veertig jaar geleden heb ik een schaar genomen en de stekker van de televisie doorgeknipt. Toen deed het toestel het niet meer. De volgende avond ook niet, tot op vandaag.

Op de plek van de televisie staat nu een computer met een paar mooie geluidsboxen. Het levensgrote verschil met televisie is de keuze die je kunt maken bij het kijken en luisteren. Goed of slecht. Als je op zaterdagavond afstemt op YouTube voor een prachtig orgelconcert of een oceaan van andere mooie muziek als voorbereiding op de sabbat, is dat een hemels verschil met een duistere avond televisie vol subjectieve informatie, spottende humor, een vloek hier of daar, de verleiders van Temptation Island en de nachtfilm.

