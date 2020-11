Hoeveel verborgen homo's zouden er in de kerk nog zijn?

Het is goed dat hier zoveel aandacht voor is. Veel te lang was het: ‘Ik ken er geen, ik ben er geen’, dus hoeven we het er niet over te hebben.

Wat voor bijzondere scholen gold, was nog meer van toepassing op kerken, want gezin, school en kerk waren als het goed is een drie-eenheid. Die tijd lijkt voorgoed voorbij.

De één zal hierom treuren en blij zijn met de 'Nashvilleverklaring' of de verklaring 'Homoseksualiteit vraagt om hernieuwd belijden', waarin de puntjes weer op de gereformeerde i gezet worden. De ander, onder wie ik, is dankbaar voor de ruimte die jongeren nu krijgen om zichzelf te kunnen zijn. Hoe erg heb ik, geboren in 1940, dit in mijn leven gemist.

Het veranderingsproces verloopt uite..

