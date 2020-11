Sterk voor 30 uur werk

Nederland is in veel opzichten uniek. Dat geldt ook voor de arbeidsverdeling. 73,8 procent van de werkende vrouwen werkt in deeltijd versus 23 procent van de mannen. In de rest van de Europese Unie is het omgekeerde het geval. Van de Europese vrouwen werkt gemiddeld 30,8 procent in deeltijd.