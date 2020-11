Liefde levert de economie meer op dan winst of macht

Liefde en aandeelhouders - wat hebben die nu met elkaar te maken? Soms komen dingen onverwacht bij elkaar. Op 12 november promoveerde Samuel Nelen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een proefschrift waarin hij ervoor pleit de macht van aandeelhouders te beperken. Nelen werkt in Amsterdam bij het gerenommeerde, van oorsprong Britse advocatenkantoor Allen & Overy. Een week eerder verscheen een nummer van het christelijk magazine OnderWeg over het thema ‘vrij om lief te hebben’. In een interview met dat blad zegt econoom Lans Bovenberg: ‘Veel mensen denken dat economie alleen draait om geld, eigenbelang en vrije markt.’ Maar volgens hem gaat het bij economie om samenwerking waarin deelnemers elkaar vertrouwen, liefhebben en iets gunnen. Daar zit de verbinding tussen Nelen en Bovenberg. Nelen behandelt onder meer het type activistische aandeelhouders, die uit zijn op kortetermijn-eigenbelang. Ze kopen bijvoorbeeld een beperkt pakket - 1 procent kan al voldoende zijn - en zetten dan het management onder druk om zo snel mogelijk de waarde van de aandelen op te krikken. Bijvoorbeeld door bedrijfsonderdelen te verkopen of door ze te saneren waardoor die aandelen meer geld opleveren.