Kruisem bestaat wel en ligt in België

Graag plaats ik de volgende kanttekening bij de ophef onder christenen over het gebruik van de fictieve Limburgse plaatsnaam 'Kruisigem' in het Sinterklaasjournaal. Een blik op de kaart van België (en Wikipedia) leert dat de plaatsnaam 'Kruishoutem' echt bestaat: het heeft 8.000 inwoners, je komt als je over de snelweg van Gent naar Kortrijk rijdt langs de afslag Kruishoutem. Het dorp is in 2019 bij een herindeling met het naburige dorp Zingem gefuseerd tot de nieuwe gemeente 'Kruisem'. Het klinkt als een mop, maar dat is het niet. In het van oudsher katholieke Vlaanderen staan ongetwijfeld veel crucifixen langs de openbare weg. De actie van het Sinterklaasjournaal is een slechte grap, platvloers en ook pijnlijk. Maar de wetenschap dat een paar honderd kilometer verderop deze plaatsnaam met een paar letters verschil echt gebruikt wordt, zonder enige ironie, maakt dat het toch een beetje anders voelt. <