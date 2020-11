Duidelijk spreken is gewoon te leren

'Je snapt het pas als je het begrijpt.' Deze quote kwam bij me op toen ik las over het onderzoek van de Nijmeegse taalwetenschapper Joe Rodd over snel en langzaam praten. Hoe simpel kan het zijn? Ruim zestig jaar geleden kreeg ik op de kweekschool, de voorloper van de pedagogische academie, spraakles. Je leerde je ademhaling reguleren: op de goede momenten ademhalen, zodat je aan het eind van een zin niet in ademnood komt.