Crisis verraadt lacune ouderenzorg

Het gesprek over de zorg in de laatste levensfase wordt nog niet goed gevoerd. Tv-beelden van ouderen die zich door hun dokter overvallen en als ‘dor hout’ bejegend voelden, hebben dat duidelijk gemaakt.

Midden in de tweede golf van de COVID-19-pandemie beseffen we dat het dit voorjaar niet goed is gegaan met de zorg voor kwetsbare ouderen. Wijzer geworden hebben we de kwaliteit van resterend leven de plek teruggegeven die in de paniek verloren ging. Mensen in verzorgings- of verpleeghuizen hoeven niet meer eenzaam te sterven.

Een minstens zo groot gemis is onder de radar gebleven. Men herinnert zich de journaalbeelden van huisartsen die halsoverkop hun bejaarde patiënten belden met de vraag of zij als ze het virus opliepen, opgenomen wilden worden, met de impliciete, soms ook expliciete, suggestie dat het misschien beter was dat niet te willen. Het geeft te denken dat volgens recent onderzoek van de Nijmeegse Radboud Universiteit ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .