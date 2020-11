Zorg geeft veel kopzorg

van wat wel goed gaat. Dat er een Sociaal en Cultureel Planbureau is dat met uitstekende rapporten komt. Maandag lag er weer zo een: over de zorg die via gemeenten loopt. Een goede analyse van wat er misging, maar ook voorzien van bruikbare oplossingen. En ja, er zijn gelukkig ambtenaren en hulpverleners die geweldig goed werk doen, omdat ze zich met hart en ziel voor mensen inzetten, ondanks ingewikkelde regelgeving die gebaseerd is op wantrouwen. En er zijn Kamerleden die fantastisch speurwerk doen, zoals CDA’er Pieter Omtzigt in het geval van de toeslagenaffaire.