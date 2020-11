Graag meer eerbied

gehoorzaamheid

De wijdelingen beloven ook eerbied en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is geen gemakkelijke deugd. Zeker niet in het licht van de gebeurtenissen tussen 1940 en 1945. Maar christelijke gehoorzaamheid wil natuurlijk weg blijven van ‘bevel is bevel’. In mijn preek heb ik de nadruk gelegd op beschikbaarheid en loyaliteit. Een diaken of een priester is, als het goed is, beschikbaar voor een taak binnen het bisdom waartoe de bisschop hem roept. En ik verwacht ook loyaliteit. Bij de belofte van gehoorzaamheid wordt zelfstandig nadenken niet uitgeschakeld, maar mag wel worden verwacht dat de wijdeling loyaal is. Ik heb dit thema in mijn preek wat ludiek samengevat met de zin: ‘Praten met de bisschop is altijd beter ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .