Tyfoon Vamco heeft het water onlangs flink doen stijgen op de Filipijnen. Typisch hondenweer dus. Met zijn voorpoten probeert deze hond vergeefs hogerop te klimmen. De sticker links op het glas wijst erop dat een taxi – nummer 102 – zijn onverwachte vervoermiddel is geworden. De auto veranderde door het gestegen water in een amfibievoertuig. Opvallend: de ene spiegel is ingeklapt, de andere niet. Zou de chauffeur zijn taxi nu wel of niet op slot hebben gedaan? De hondenpoten laat glibberige vluchtstrepen achter op de voorruit. In het glas is een donkere weerspiegeling te zien. Aanvankelijk denk je aan het sporenpalet van de poten. Het lijken eerder grillige boomtakken te zijn die het wanhopig ogende beeld van de glijpogingen op het glas versterken. De blik van de hond, die gezien zijn halsband een eigenaar moet hebben, verraadt angst. Zijn oren zijn gespitst. Hij is alert en dat wordt versterkt door het oogwit in zijn rechteroog. Hij blaft niet en wacht hulp af, terwijl hij zich met zijn linker voorpoot achter de ruitenwisser vastklemt. Hoe hulpeloos kun je zijn in deze watervlakte?

2020-11-12 11:05:14 epaselect epa08814983 A dog sits on a vehicle submerged in flood in Marikina City, Metro Manila, Philippines, 12 November 2020. Typhoon Vamco caused floods in Metro Manila, neighboring provinces and parts of the Bicol region after making landfall in the southern Luzon region. EPA/ROLEX DELA PENA (beeld Epa/rolex Dela Pena)