Wij hebben in Nederland geld om de coronacrisis te bestrijden. In Afrika is dat geld er niet. Dat pakt slecht uit

De gevolgen van de coronacrisis zijn in ontwikkelingslanden veel groter dan in ons eigen land. De geestelijke gezondheid van jonge kinderen wordt ernstig bedreigd. Dat schrijven Remy Vink (socioloog en onderzoeker bij TNO Child Health) en Roelinde Bakker (business developer Innovation for Development TNO).

Financiële reserves voor steunpakketten zoals in Europa tijdens de coronacrisis, zijn er in Afrika niet. Kinderen zijn daarbij extra kwetsbaar. Een hele generatie heeft er straks letterlijk geen toekomst meer.

De geestelijke gezondheid van kinderen in ontwikkelingslanden wordt ernstig bedreigd. COVID-19 werkt destabilisering in de hand, in gebieden die toch al worden geteisterd door geweld, armoede en honger. De economische gevolgen van de coronacrisis zijn in ontwikkelingslanden veel groter dan in ons eigen land. De Verenigde Naties verwachten dat de werkloosheid en extreme vormen van armoede er meer dan ooit zullen zijn. Financiële reserves voor steunpakketten zoals in Europa zijn er eenvoudigweg niet.

Kinderen zijn daarbij extra kwetsbaar. Een hele generatie heeft er straks letterlijk geen toekomst meer.

Kinderen die meerdere van deze gebeurtenissen meemaken, hebben een grotere kans op een ontwikkelingsachterstand, hechtingsproblematiek, vers..

