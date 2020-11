Theologen, blijf het over God hebben!

‘Je bent eigenlijk best grappig!’ Toen ik een jaar geleden was verkozen tot Jonge Theoloog des Vaderlands, werd ik geïnterviewd op TV Noord — de Groningse provinciale omroep. Ik weet niet wat voor beeld de medewerkers van een theoloog hadden, maar uit deze reactie blijkt dat hun verwachtingen niet heel rooskleurig waren. Ik heb het maar als compliment opgevat.

Het was het eerste voorbeeld van de meest pijnlijke les die ik dit jaar heb geleerd: secularisatie is een stuk verder gevorderd dan veel christenen denken. Theologie betekent buiten de christelijke bubbel nagenoeg niets meer. Theologen zijn grijze mannetjes in studeerkamers, strenge dominees, of vage zweeftypes. En ook binnen de kerk vragen veel mensen zich af waarom je in vredesnaa..

