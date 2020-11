PKN marginaliseert met schuldbelijdenis christelijke verzetsmensen en doet hen zo onrecht

In haar omstreden verklaring van zondag 8 november spreekt de Protestantse Kerk in Nederland behalve over schuld van de kerken ook over dankbaarheid voor het verzet van kerkleden. Er worden welgeteld twee zinnen aan besteed. De PKN heeft de christelijke verzetsmensen in haar schuldbelijdenis gemarginaliseerd en hen daardoor onrecht aangedaan. Dat schrijven Amanda Kluveld en Jan Weitkamp. Deze historici werken aan een boek over zeventig Joodse gevangenen die in de zomermaanden van 1943 dwangarbeid moesten verrichten in het centrum van Amersfoort.