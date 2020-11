Ingezonden: Neerbuigende spot in het Sinterklaasjournaal

Al een tijd keek onze zoon ernaar uit om het Sinterklaasjournaal te kijken. Het is toch het gezellige moment op de dag, even ontspannen de tv aan en dan onbevangen samen te kijken naar een eeuwenoude traditie.

Veranderingen rond Zwarte Piet waren hier makkelijk geaccepteerd. De grapjes, de woordspelingen, ze kwamen altijd goed over en daar werd ook hartelijk om gelachen.

Tot woensdag 11 november. De sfeer sloeg om, het gelach verstomde. Het was een kort fragment. Het werd nog leuk aangekondigd. ‘Dan gaan we nu naar het plaatsje Kruisigem’. Kruisigem is een van de fictieve plaatsnamen in het Sinterklaasjournaal van dit jaar. Vervolgens komt er een autootje aanrijden langs een beeld van een kruis waaraan Jezus hangt. Dit kan toch niet waar zijn? Mijn man zat naast me op de bank en zei: ik krijg het er koud van.

Waarom kiest een omroep ervoor om zoiets neerbuigends en spottends in een kinderprogramma te stoppen? Om christenen op deze manier pijn en..

