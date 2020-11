Ik ben voor vaker excuses maken

1 Mogelijk vraagt u zich deze dagen ook weleens af of excuses rond een bepaald onderwerp wel ‘nodig' zijn. Maar is dat wel de juiste vraag? Want excuses hoeven niet perse ‘nodig' te zijn om desondanks heilzaam en helend te kunnen werken. Dat lijkt me al een goede eerste reden om wat vaker excuses te overwegen.

2 Bovendien: excuses zijn in beginsel al een uiting van erkenning, een daad van verantwoordelijkheid nemen en een verklaring van spijt. Misschien nog steeds niet ‘nodig', maar wel al waardevol in zichzelf.

3 Ten slotte: excuses kunnen zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .