De schuldbelijdenis aan Joden was top-down. Niemand is meegenomen in het proces

De schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk, gericht aan de Joodse gemeenschap, is top-down. Er is geen proces geweest waarin deskundige kerkleden mee konden doen. De rest van de kerk is tot outsider gemaakt.

Scriba Rene de Reuver van de Protestantse Kerk tijdens de schuldbelijdenis in de Rav Aron Schuster synagoge voor de rol van de kerk rond de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog tijdens de jaarlijkse Nationale Kristallnacht herdenking.

Wie zegt dat er in Nederland te weinig gedaan is tegen Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog heeft, gezien het grote aantal Nederlandse Joden dat is weggevoerd en vermoord, ‘bruto’ gelijk. Het wordt pas spannend als je naar ‘netto’ kijkt: hebben het instituut kerk en hebben de leden van de kerk voldoende gedaan? Hier moet je differentiëren.

Citaat uit de brochure die met de schuldbelijdenis aan de kerken is aangeboden: De verschillende structuren en theologische overtuigingen bepaalden in hoge mate de speelruimte van de kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De structuur van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN, ik beperk me nu even tot deze traditie) komt in de brochure eigenlijk niet uit de verf. De GKN - je kunt je da..

