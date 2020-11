De kijk op engelen van Paula White past bij Donald Trump, maar veel minder bij de Bijbel

De gelovige Trump heeft alle engelenhulp nodig tegen de demonische macht van de Democraten, denkt pastor Paula White. Weliswaar spreekt de bijbel hier beperkt over, maar dat is niet op de manier zoals White dat graag wil, blogt Arjan van den Os.

In de turbulente dagen tussen verkiezingen en de definitieve uitslag van de Amerikaanse verkiezingen ging vorige week op sociale media een opvallend fragment rond dat de sfeer rondom de verkiezingen goed illustreerde. De voorzitster van de evangelicale adviesraad van Trump, Paula White, bad intens voor de overwinning van Trump. White, senior pastor van een grote Pinkstergemeente in Florida, vermengde haar woorden met tongentaal, emoties en Bijbelse voorstellingen als het komen van regen (1 Kon. 18:41) en het slaan voor de overwinning (2 Kon. 13:18-19). Zij was ervan overtuigd dat Trump de verkiezingen zou winnen, want dat kreeg zij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .