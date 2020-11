Portugese gereformeerde katholiek

Hendro Munsterman schrijft: 'Voorlopig zullen we als krant de term ‘katholiek’ nog bij gebrek aan beter blijven gebruiken om er een specifieke kerk mee aan te duiden ...’ (ND 1 november). Toen ik dat las, dacht ik aan de Cambridge theoloog William Perkins. In 1597 verscheen A reformed Catholike van zijn hand. In die tijd waren veel protestanten zich ervan bewust dat ze geen 'rooms-katholieken', maar 'gereformeerde katholieken' waren omdat ze tot de algemene christelijke kerk behoorden. Ook de godvrezende Portugese huursoldaat wist dat. Hij diende in het leger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij kwam daar tot bekering door een traktaat over het verschil tussen de oude leer van de gereformeerde katholieke kerk en de nieuwe van de Rooms-Katholieke Kerk. De VOC plaatste hem in 1654 over naar Batavia, waar hij tot ‘ziekentrooster’ werd benoemd en een jaar daarop als predikant van de Portugese kerk aldaar werd bevestigd. Interessant is dat deze Portugees tot een grote zegen is geworden voor Portugees-sprekend Brazilië, waaruit de Hollanders in 1655 verdreven werden. Want het was deze ex-soldaat die de Bijbel in zijn moeders taal overzette. Deze 'gereformeerde katholiek' was João Ferreira de Almeida. Zijn vertaling heb ik steeds gebruikt, al de 36 jaren dat ik in Brazilië in zendingsdienst mocht werken. <