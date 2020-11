Een elementaire basisregel is dat je goden van de ander niet bespot

Recent luidde een aantal bekende, seculiere Duitsers, in een open brief naar aanleiding van de moord in Nice, de noodklok. ‘De gruwelijke nieuwe moordaanslag in de Basilica Notre Dame van Nice heeft niet alleen opnieuw getoond dat de politieke islam dodelijk is, maar ook dat deze in de Europese moslimgemeenschap toenemend wortelschiet. We zeggen daarmee niets nieuws, want islamitische moordaanslagen, ook die onlangs op de leraar Samuel Paty in Frankrijk, werden in de sociale media tot nu toe elke keer opnieuw met deels euforische sympathiebetuigingen begroet, ook in de Duitse taal.’

De schrijvers stellen in hun artikel ook het fenomeen van ‘selectieve verontwaardiging’ aan de kaak: ‘Opvallend is – steeds opnieuw – het zwijgen van de polit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .