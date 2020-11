Doe iets, want er is twee maanden na brand in Moria nog niets gedaan

In de bijna twee maanden die zijn verstreken na de brand in vluchtelingenkamp Moria, ging het van kwaad tot erger. Wij roepen onze partijen (D66, CU en CDA) op om meer te doen dan de deal die ze tot nu toe sloten.

De vernietigende brand in tentenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zette de schijnwerpers op een groot moreel falen van ons voorspoedige Europa. Helaas is sindsdien de situatie voor de bewoners van dit kamp niet verbeterd. Het nieuwe vluchtelingenkamp, Tara Kepe, dat na de brand in het vorige kamp is neergezet, is onmenselijker dan het vorige. Bewoners wassen zich - bij gebrek aan enig alternatief - in de zee. Tenten zijn verregend, alles is continu koud en nat. Medische en psychische zorg ontbreken grotendeels, net als deu..

