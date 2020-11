Biden was meer de verpersoonlijking van de anti-Trump dan dat hij met een aansprekend programma en visie op de toekomst van het land de kiezers naar de stembus wist te krijgen.

Tijdens de campagne was zijn kleurloosheid een nadeel, nu zou het weleens zijn grote kracht kunnen zijn. Het is niet makkelijk om een hekel te hebben aan Biden, zelfs niet als je een fanatieke Trump-aanhanger bent.

Zoals de zaken er nu voor staan, is er een grote kans dat er over vier jaar weer een volksmenner in het Witte Huis zit. Dat is Bidens belangrijkste taak: voorkomen dat dit gebeurt.

Hoe paradoxaal het ook was, hij [Trump] spande zich in voor belangrijke waarden zoals de beschermwaardigheid van het leven en het

belang van godsdienst- en onderwijsvrijheid..

