En dan ook excuses voor al die andere dingen?

In het ND van 7 november pleit dominee Almatine Leene ervoor excuses aan te bieden aan vrouwen die niet de kans kregen predikant te worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dat hield me behoorlijk bezig.

Excuses aanbieden omdat er gemeend werd op grond van de Bijbel vrouwen in een leerambt te moeten afwijzen? Niet dat ik altijd tegen excuses ben. Als je achteraf inziet dat je verkeerd hebt gedaan, is dat mooi. Kan de weg ook effenen. Maar als je meent dat er duidelijk iets staat in de Bijbel, of dat je op die wijze zo bent opgevoed, of het zo op catechisatie hebt geleerd ... Inmiddels ben ik niet zo jong meer. Denk nu over veel zaken anders dan vroeger, milder waarschijnlijk. Ook door schade en schande wat wijzer geworden. Maar excuses? Mag ik wat voorbeelden noemen?

Als je verkering had met een meisje buiten de vrijgemaakte kerk, o wee o wee. Dikke woorden werden over je uitgesproken. Als je verkering had en het meisje werd zwanger, nog ..

