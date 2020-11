In het artikel ‘Niemand weet wanneer het ongeboren leven mens geworden is’ (ND 7 november) ervaar ik het citaat van kinderarts Dick Mul als onnodig kwetsend. Hij zegt in verband met in-vitrofertilisatie (ivf): ‘Met iets wat je maakt, heb je een ander soort relatie dan met wat je ontvangt.’ Ik denk dat juist ouders bij wie de zwangerschap anders gaat dan via de natuurlijke weg, ervaren dat hun kind een geschenk is. Ondanks of dankzij alle techniek. Er is geen maakbaarheidsgarantie. Er kan zoveel mis gaan tijdens de zwangerschap en ook ivf lukt niet altijd. Ik ervaar het krijgen van kinderen op welke manier dan ook als ‘ontvangen', zelfs als er ouders zijn die schijnbaar zonder moeite hun kind kunnen ‘plannen' op de natuurlijke manier. Alsof daar geen sprake is van maakbaarheid van het ideale gezin. Maak geen onderscheid tussen gemaakte of ontvangen kinderen. Bij gemaakte kinderen heb ik heel andere associaties. <