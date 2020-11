Drie kleine vossen die de liefde verstoren

In het (zoveelste) gesprek over het lied in de kerken kan wellicht een boekje van Abraham Kuyper dienend zijn. Graag sluit ik aan bij het artikel van Jaco van der Knijff (ND 6 november) met als titel : 'Ieder lied verdient een eerlijke toets'. Hij komt tot een definitie van 'belijdend en belijnd' en voelt zich verder niet geroepen het opwekkingsrepertoire te verdedigen.