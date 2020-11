Chronische ziekte vraagt om meer begrip. Eén Dag voor de Mantelzorger is niet genoeg

De situatie van iemand die chronisch-progressief ziek is, en de kring om hem heen, vraagt om meer begrip. Een Dag voor de mantelzorger per jaar is niet genoeg.

Ben je als directe naaste van een chronisch-progressieve zieke in de eerste plaats een mantelzorger of hoor je allereerst en vooral tot de kring van geliefden? Dinsdag is de jaarlijkse dag van de mantelzorger. Maar een dag in het jaar stilstaan bij hun onvervangbare en vaak niet te benijden positie is niet genoeg. Denk aan de partner of een kind die steeds meer betrokken raken bij zorg. Willen zij wel gezien worden als ‘mantelzorger’?

Heb je een chronisch-progressieve ziekte, dan ga je steeds meer achteruit. Het moeilijke daarbij is dat er geen sprake is van een stabiel ‘eindpunt’. Waar op het ene moment een fietstocht niet meer tot de mogelijkheden behoort, kun je op een ander moment ook (gezins)taken niet meer oppakken. Allereerst raakt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .