Jochem Douma’s beslissende rol in mijn leven en dat van de vrijgemaakten

Door Jochem Douma zijn de vrijgemaakten weer gewone gereformeerden geworden, met oog voor christenen in andere kerken en midden in de wereld staand. Dat schrijft George Harinck, hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen.

'Iemand moet in je leven de gordijnen openschuiven en in mijn geval was het Jochem Douma', schrijft historicus George Harinck.

Bij het overlijden van Jochem Douma - van 1970 tot zijn emeritaat in 1997 hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit in Kampen - komt natuurlijk zijn betekenis voor kerk en theologie aan bod. Maar ook daarbuiten was zijn optreden van betekenis, voor mij als historicus bijvoorbeeld. Tijdens mijn geschiedenisstudie raakte ik geboeid door de tijd tussen de twee wereldoorlogen. Op de vrijgemaakte studentenvereniging maakte ik daarnaast kennis met de gereformeerde traditie uit diezelfde tijd: Kuyper, Dooyeweerd. Maar waar was die traditie in mijn geschiedenisstudie?

algemene genade

Toen las ik Douma’s proefschrift Algemene genade (1966). Dat ging over d..

