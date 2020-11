Och Amerika, een liefdesverklaring

Amerika bezocht ik twee keer, in de tijd dat vliegschaamte niet bestond en Donald Trump slechts een bijrolletje had in Home Alone. Nog steeds durf ik te beweren dat het een fantastisch land is. Die voelbare trots op het met eigen handen opgebouwde bestaan, en de energie die dat losmaakte ... Europa stak er bleekjes bij af.

Daarom denk ik nog steeds: het land staat voor veel meer dan twee blanke mannen op behoorlijke leeftijd die graag de scepter zwaaien.

Tijdens de hevige verkiezingsstrijd van de afgelopen weken moest ik terugdenken aan al die vriendelijke, hartelijke Amerikanen die ik er trof, de eerste keer in 2004 in het westen, in staten als Californië, Nevada, Arizona en Wyoming. De tweede keer, in 2011, in Michigan, in het noorden. Ik denk dat de meesten die ik toen heb ontmoet, op Trump hebben gestemd. Zo conservatief en behoudend waren ze wel.

Dat is allesbehalve het hele verhaal. Het mooiste van beide reizen waren de ontmoetingen met gewone mensen. Die kwam je bijvoorbeeld tegen als je op zondagmorgen in een stadje naar een First Baptist Church..

