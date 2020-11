Wordt Jezus het voorbeeld voor gekwetste moslims? Hun ideaalbeeld van de profeet verschuift

De woede over het publiceren van cartoons van de profeet Mohammed leeft al langer: archiefbeeld van moslimjongeren die in Maastricht, februari 2006, tegen omstreden Deense spotprenten demonstreren.

Yassin Elforkani, imam van de Blauwe Moskee in Amsterdam, stelde naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk, eind oktober, voor om belediging van de profeet Mohammed wettelijk strafbaar te stellen. Een petitie met die strekking werd inmiddels door meer dan 100.000 moslims ondertekend. In zijn preek van vrijdag 30 oktober bracht hij volgens Het Parool de vraag naar voren waarom antisemitisme wel wordt tegengegaan, maar islamofobie onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Vooropgesteld dat Elforkani die vrijdag vooral voor eigen parochie preekte, kun je zijn pleidooi positief opvatten: ‘In plaats van het recht in eigen hand nemen, moeten we als moslims naar de rechter stappen wanneer we ons beledigd voelen.’ Zo hoort het te gaan in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .