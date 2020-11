Een zwerfafvalvrij Nederland: niet schoonmaken maar schoonhouden, daar gaat het om

Vrijwilligers ruimen in de omgeving van Zaltbommel zwerfafval op tijdens World Cleanup Day, september 2019. Dat is een wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfafval aan te pakken door opruimacties.

Bij het woord klimaatprobleem denken wij net als Gerard ter Horst (Nederlands Dagblad, 24 oktober) aan zwerfafval. Zo zagen we aan het begin van de coronacrisis opeens rubber en latex handschoentjes in het straatbeeld verschijnen. Nu zien we de mondkapjes toenemen. Veel mondkapjes zijn gemaakt van polypropyleen, oftewel plastic, wat niet vergaat maar slechts afbreekt tot microplastic. Onlangs hebben we daarom bij Nederland Schoon een nieuwe campagne gelanceerd: Mondkapje geen Zwerfkapje. Met de campagne vragen we aandacht voor de vele mondkapjes die op straat belanden; soms per ongeluk, maar soms ook bewust zo weggegooid.

Het is op twee vlakken asociaal gedrag. Mondkapjes op straat zijn vervuilend voor het milieu en daarnaast is het mogel..

