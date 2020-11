Liever psalmen

Een mooie, eerlijke column van Sam Janse over ‘Opwekking' (ND, 30 oktober). Ik heb niets tegen gevoelige gezangen die goed in het gehoor liggen en emoties opwekken. Maar de Opwekkingsliederen komen op mij over als: ‘Houd er de moed maar in'. Vergelijk ze daarom niet met de eeuwenoude psalmen. Deze maken het mogelijk je verdriet, klein- en soms helaas ongeloof bij God te brengen. Liederen van het hart: jubelend en treurend, juichend en angstig. Zij zijn het liedboek van de Here God zelf. Opgetekend in het hart van de Bijbel, liederen beademd door zijn Geest. Het lijden, de strijd, de vragen, de ontzetting en verontwaardiging. Dat na meer dan vijfentwintig eeuwen. <