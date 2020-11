Geen speld tussen te krijgen

Ik ben het van harte eens met Mark Rutte in zijn Protestantse Lezing (ND, 2 november), namelijk dat we ‘altijd zelf blijven nadenken, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden en niet blindelings met de kudde meelopen’.

Daarom had hij het kunnen laten bij zijn afsluitende woorden, namelijk dat hij vreest ‘dat ik u het definitieve antwoord op de vraag wat een goed leven is, schuldig blijf. Maar dat antwoord had u hopelijk ook niet verwacht te krijgen. Uit wat ik heb gezegd, mag wel blijken dat het voor mij draait om gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid. Om het bezielend verband in de samenleving, dat in ons mensen zit, die allemaal een bijdrage leveren waardoor het geheel meer wordt dan de som der delen. Een goed leven is dus niet per se een gelovig leven. Dat zou enorm aanmatigend zijn en ook veel te kort door de bocht geformuleerd.'

Maar hij grijpt dankbaar dit podium voor een politieke toespraak voor een goedgelovig publiek als hij zegt &lsqu..

