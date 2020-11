Bij festival PKN hoort ook kerkmuziek

Leuk, zo'n initiatief op Hervormingsdag: afgelopen zaterdag 31 oktober vond het online Petrusfestival plaats, georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Protestantse Lezing door minister-president Mark Rutte was er onderdeel van (ND, 2 november). Bij het kijken vroeg ik me af: waarom kiest de PKN ervoor de muziek op dit festival volledig te laten verzorgen door een band? Niets ten nadele van deze band, maar de PKN gaat op deze manier voorbij aan een substantieel deel van haar achterban, voor wie klassieke kerkmuziek (nog altijd) grote aantrekkingskracht heeft. Díé muziek klinkt in zeer veel protestantse kerkdiensten. Het zou goed zijn bij een volgend festival de volle breedte van de hedendaagse kerkmuziek te presenteren. Maak dus ook ruimte voor goede klassieke kerkmuziek. Het zou in de geest van Luther zijn, wiens naam aan deze dag is verbonden. <