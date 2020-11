Kan gedwongen anticonceptie?

De ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie' wil wettelijk regelen dat de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie de rechter kunnen verzoeken iemand verplichte anticonceptie op te leggen. De dwangmaatregel is in principe tijdelijk, tot de omstandigheden verbeteren. Oud-kinderrechter Cees de Groot diende hierover namens de beraadgroep onlangs een petitie in bij de Tweede Kamer.

‘Veel verschillende invalshoeken:

maatwerk is nodig’

Johan van Ruijven, woordvoerder Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland:

‘Het is een lastige ethische kwestie. Dat die steeds terugkeert, verbaast me niet. Je kunt er vanuit twee heel verschillende kanten naar kijken en beide kanten zijn verdedigbaar. Dat maakt het voor ons lastig om daar heel uitgesproken over te zijn, wij praten namens 172 zorgaanbieders die verschillende standpunten hebben. We merken dat het velen bezighoudt en we vinden dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de meningen van alle betrokkenen. Er zijn veel invalshoeken van waaruit je het kunt bekijken: de mensen met een beperking die een kinderwens hebben, hun verwanten, begeleiders en behandelaar..

