Een juist besef van tijd

Deze week vierden we Allerheiligen en Allerzielen. We denken op die dagen aan de mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen en de voltooiing van alle leven bij God. De katholieke traditie plaatst het begin van de winter op deze dagen. Zelfs het stralende weer draagt al kou met zich mee. Nu komt het seizoen dat het land stil wordt en in het donker uitrust, wachtend op het nieuwe leven dat gaat komen.

In ons eigen leven lijkt er echter weinig te merken van stilte en rust. We lijken juist onrustiger dan ooit tevoren. We voelen veel onzekerheid over het coronavirus, de Amerikaanse politiek of de stand van de economie. De lontjes zijn zo kort geworden dat we serieus moeten nadenken over een vuurwerkverbod.

In onze onrust zijn we misschien de lessen van de kerkelijke traditie vergeten. Het besef van tijden, seizoenen en regelmaat staat centraal in de Regel van Benedictus, de beroemde monnikenregel van de zesde-eeuwse monnikenvader. Hij bouwde aan geestelijke gemeenschappen die heel belangrijk bleken voor heel West-Europa. Gemeenschappen die het geestelijke erfgoed van de oudheid bewaarden en een economische impuls gaven aan de middeleeuwse..

