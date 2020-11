Helaas geen Trump

Helaas, helaas, Donald Trump is – zeg ik op dit moment nog onder voorbehoud - niet herkozen als president van de Verenigde Staten. Vele leden van de ‘elite’ zullen wereldwijd opgelucht ademhalen. We zijn verlost van een grillige narcist, racist, vrouwenhater, en welke andere kwalificaties deze brave man allemaal in de fake media over zich heen gekregen heeft. Wellicht dat hooguit her en der een dictator, in Rusland of Noord-Korea, een traantje wegpinkt – maar zo sentimenteel zijn dit soort figuren nu ook weer niet.

Ik haal niet opgelucht adem, juich niet mee. Ik had Trump liever zien terugkeren in het Witte Huis. Zijn verlies kan maar één ding betekenen. Had hij gewonnen, dan waren we in vier jaar van Trump af geweest. Nog even doorbijten. Het scenario dat nu op tafel ligt, is vele malen angstaanjagender. Trump heeft meer stemmen behaald dan ooit een zittend president. Een enorme aanhang wist hij te mobiliseren. Wellicht nooit eerder is er zo’n diepe persoonlijke band, een ware liefdesband, ontstaan tussen een president en zijn basis.