Essay: Hoe Abraham Kuyper brief voor brief mijn metgezel werd

Hoe kwam Abraham Kuyper in mijn leven? Mijn ouders hadden geen enkel boek van hem. Wat ik thuis las, was literatuur en poëzie. Mijn aandacht werd niet getrokken door getheologiseer over Kuyper, maar door interviews met moderne schrijvers in krant en weekblad, en door autobiografisch werk. Een boek moest vitaal en ondernemend zijn, liever Terug naar Oegstgeest van Wolkers dan De avonden van Reve, liever de mijmeringen van Cees Nooteboom over Spanje dan Jules Vernes fictieve wereldtour in tachtig dagen. Bij mijn wekelijks bezoek aan de gemeentebibliotheek zocht ik romans die met een reis begonnen, de wereld in. Een schrijversleven tussen de wielen, dat leek me wat.

Het bleef bij dromerij, ik kende geen schrijver, reizen deden we alleen naar familie, en ik schreef wel gedichten, maar zelfs geen begin van een roman. Wel begon ik in mijn jeugd aan een biografie van Paulus, een paar pagina’s. Hij was iemand die schreef, en het (auto)biografische in de Handelingen en in zijn brieven trok me, zijn reizen ook, met al die plaatsen uit de atlas: Athene, Rome, Spanje.

Mijn zin voor het concrete bracht me er toe geschiedenis te gaan studeren en geen Nederlands. In Leiden liep ik college bij de hoogleraar J.W. Schulte Nordholt, over reisverslagen van Nederlandse bezoekers aan Amerika. Eén college-uur, in een kloosterachtige ruimte in het Academiegebouw, ging over het boek dat Kuyper schreef over zijn reis naar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .