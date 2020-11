Het is de toon die de muziek maakt

Over smaak valt niet te twisten, over de manier waarop men een mening te berde brengt voorzeker wel (zie de column Sam Janse over Opwekkingsliederen (ND, vrijdag 30 oktober).

Zelf ben ik, als 67-jarige NGK’er, niet heel enthousiast over een aantal liederen die we kennen als Opwekkingsliederen. Sterker: liederen uit het gewone Liedboek (oud of nieuw) kunnen me diep roeren, evenals Psalmen. Dat is de cultuur waarin ik ben opgegroeid en tot een volwassen geloof heb mogen komen.

Daarbij noem ik ook graag de ‘liedjes’ uit de Youth for Christ-bundel zoals we die ooit onder gitaarbegeleiding zongen in de koffiebar. Die hebben mede mijn geloofsontwikkeling bepaald. Zou ik ze nu zingen, ik zou wellicht snel uitgezongen zijn. Maar in die fase betekenden ze iets wezenlijks voor me.

Laten we als ouderen de jongeren de tijd gunnen het geloof te leren kennen, om op Hem te leren zien in de (Opwekkings-) en a..

