Zou er werkelijk zo weinig humor in de Bijbel staan, zoals Adrian Verbree concludeert? (Nederlands Dagblad, 31 oktober). Of gaan we er te makkelijk van uit dat elke tittel en jota serieus en plechtig bedoeld is?

Iedereen die appt of mailt weet hoe nuttig smileys kunnen zijn om aan te duiden of iets serieus of grappig, humoristisch of kwaad bedoeld is. In de grondtekst van de Bijbel zijn echter geen verduidelijkende leestekens te vinden.

Humor kan op luchtige manier heel serieuze zaken aan de orde stellen. Ik denk dat Paulus een goed gevoel voor humor had. Direct in het begin van de 1e brief aan de Korintiërs stelt hij de partijschappen aan de orde. Vervolgens schrijft hij: ‘Het is maar goed dat ik bij jullie niemand gedoopt heb.’ Om daarna toch enkelen te noemen. Een vergissing van Paulus of benadrukt hij op ironische wijze dat hij alleen waarde hecht aan de doop en niet aan de doper? Als mensen zich presenteren met een lijstje g..

