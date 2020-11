Kerk is katholiek of is geen kerk

De bewering dat de term katholiek ‘rommelig’ en ‘verwarrend’ zou zijn, zoals Hendro Munsterman stelt (ND, 31 oktober), onderschrijven wij niet. Munsterman zelf heeft inderdaad de nodige moeite die belangrijke theologische term zuiver te houden, maar dat is een andere zaak.

Het is nu precies aan de oecumenische beweging van de laatste decennia te danken dat de term ‘katholiek’ veel minder tot een eigennaam geworden is dan hij voorheen was. Dat we ons ervan bewust zijn dat de term een geschiedenis heeft, blijkt uit wat we geschreven hebben in ons Katholiek Manifest uit 2012: ‘Wij beseffen dat woorden als ‘katholiek’ en ‘katholiciteit&r..

