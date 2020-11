Blasfemie vergiftigt samenleving

Iedere uiting van blasfemie, dat is godslastering, is een vergiftiging van de gemeenschap, vond de Britse zendingsvoorman Newbigin. Die opvatting is na de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk nog steeds actueel.

De westerse reacties op de bloedige terroristische aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk geven blijk van een grondige veroordeling van dit soort religieus geweld. Inmiddels komen er ook reacties uit de moslimwereld die erop zinspelen dat we in het verdraagzame Westen dat zowel godsdienstvrijheid als vrijheid van meningsuiting koestert, met nog meer geweld te maken zullen krijgen.

Ik breng in herinnering de diepste verontwaardiging van moslims bij het verschijnen van Salman Rushdies boek The Satanic Verses in 1988 (Nederlandse vertaling: De duivelsverzen, in 1989). Er werd in Iran een fatwa uitgevaardigd, die nooit is herroepen. Het boek van Rushdie was volgens ayatollah Khomeini (1902-1989), de toenmalige Iraanse geesteli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .