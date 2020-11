Lang vastgezeten, getint uiterlijk. Die chimpansees hadden geen schijn van kans

Ze hadden behoorlijk lang vastgezeten. Een getint uiterlijk. Een migratie-achtergrond. Dat was allemaal niet in hun voordeel. Maar toch. Stel nou dat die twee ontsnapte chimpansees uit DierenPark Amersfoort dinsdag niet waren doodgeschoten. Dat ze, zonder dat de bewakers het door hadden, de dierentuin waren uitgewandeld. Het eerste stukje misschien nog via een paar boomtakken, maar dat ze daarna gewoon over straat hadden gelopen. Misschien wel lief glimlachend, hand in hand. ‘t Zijn sociale dieren tenslotte.

In het Kibale National Park in Oeganda is bijna 2,5 jaar onderzoek gedaan naar chimpansees. Ze onderzochten 122 overstekende dieren en negen van de tien apen keken voorzichtig om zich heen voordat ze een drukke weg overstaken. Dat had vast en zeker geholpen als die twee vanuit het dierenpark in oostelijke richting waren gegaan en de drukke Barchman Wuytierslaan hadden moeten oversteken. Dit was hét moment geweest om te kijken of apen ook in het echte leven hun kunstjes doen.

Maar ze hadden natuurlijk ook meer in zuidelijke richting kunnen gaan, richting de Bernhardkazerne. Om even de krachten te meten. Daar lopen tenslotte nogal wat dominante mannetjes die ook van hiërarchie houden.

Een van de redenen waarom de twee zijn doodgeschoten, is ..

