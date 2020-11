Als iedereen het zelf mag weten... Hoe het Nederlandse drugsbeleid al jaren faalt. Een nieuw debat is nodig

Stichting Voorkom! begon op 5 november, dat is donderdag precies 35 jaar geleden, met verslavingspreventie op scholen. Dat was toen al zwemmen tegen de tijdgeest in, want ‘dat moet iedereen toch zelf weten’. In 35 jaar is er veel veranderd, maar de drugsproblemen zijn nog steeds zo groot als toen en de tijdgeest nog net zo liberaal. Het is tijd om op een andere manier tegen drugs en drugsgebruik aan te kijken.

échte prijs

Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, stelde het begin dit jaar nog: ‘130.000 mensen lijden aan een drugsverslaving, 30.000 mensen zijn in behandeling voor een drugsverslaving, iedere werkdag gaat er iemand dood aan drugsgebruik’..

