Er is meer dan corona

Het is vreselijk wat er allemaal gebeurt in de wereld. We zijn ontzettend begaan met de personen die door het coronavirus worden getroffen. Vooral voor de mensen die in de zorg werken, hebben we erg veel respect. Dat mensen sterven aan het virus is verschrikkelijk.

Bedrijven die door de coronacrisis worden getroffen, kunnen gelukkig steun krijgen. Miljarden worden ervoor apart gezet. Ook steunt de overheid landen die er financieel niet zo gezond voorstaan. Fantastisch dat het kan.

Maar wat mij bijzonder stoort, is dat we ons veel minder zorgen maken om kinderen in ontwikkelingslanden die sterven van de honger. Daar kunnen we wat aan doen, maar dat moeten we dan ook willen. Miljarden hebben we over voor de steun aan onze economie, maar voor mensen die sterven van de honger. wordt maar mondjesmaat wat gedaan. Wordt het niet eens tijd dat onze ogen opengaan? En dat we salarissen van meer dan een miljoen euro niet meer met droge ogen kunnen accepteren? Goed verdienen mag, maar is genoeg niet een keer ec..

