In het onderschrift bij de foto van de paus in het Nederlands Dagblad van 3 november (pagina 6) wordt gesproken over de priester-politicus Hendrik Schaepman. Dat moet Herman zijn. <

