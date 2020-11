Muntje in een koffiebeker

Vanuit het statige Londense ziekenhuis, vijf hoog, kijk ik neer op de stoep van het gebouw ertegenover. Het is echt Engels oktoberweer, motregen en gure wind. De Londenaars lopen langs, verscholen onder hun paraplu’s. Een man van een jaar of zestig zit in het portiek, gewikkeld in vele lagen kleren en met een kleedje over zijn benen.