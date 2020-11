Herkenbaar? Maar ja, degene die dit vaststelde, was een man.

Een feit is dat vrouwen kritisch op zichzelf zijn als ze in de spiegel kijken. Ze zien altijd wel een vetrolletje dat daar niet hoort, een neus die te klein is. Of ze denken aan iemand anders die slanker is of mooier haar heeft dan zij.

Er is een tv-programma waarin stijladviseur Fred van Leer kleren gaat kopen met vrouwen die zichzelf niet mooi vinden. Ze dragen verhullende en kleurloze kleren. Van Leer gaat niet met hen naar de plastisch chirurg en adviseert geen sportschool of dieet. Hij zoekt kleren uit die het mooie van hun figuur accentueren, een stijl die leven brengt, haar en make-up net even anders, zodat iets moois – ogen bijvoorbeeld – oplicht.

Ik weet niet ..

