Een woning kopen is voor jongeren bijna onmogelijk, ‘dus geef woningstarters korting’

Naast de coronacrisis is er voor een hele generatie jongeren al langer een andere crisis aan de gang: een nationale wooncrisis. Door de huidige woningnood is het voor heel veel starters vrijwel onmogelijk om nog een betaalbare koopwoning te vinden. Daarom moet er weer speciaal beleid voor de koopstarter komen. Dat kan door een nieuwe vorm van betaalbare koopwoningen te introduceren, in lijn met de gedachte achter de vroegere Premie-A-woningen. Dit in combinatie met het verplicht bouwen van betaalbare koopwoningen met een maximumprijs voor starters, en dan op een manier die ook voor projectontwikkelaars gunstig uitpakt en het bouwen stimuleert. Van de miljoen nieuwe woningen die er tot 2030 nodig zijn, moet een kwart worden bestemd voor s..

