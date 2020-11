Wie wil niet af van de erfenis van Wim Kok?

Een van de meest paradoxale figuren in de Nederlandse politieke geschiedenis was zonder twijfel Wim Kok. Hij was een nurkse, altijd somberende sociaaldemocraat – de volstrekte tegenpool van de joviale, altijd vrolijke liberaal Mark Rutte. Hij riep eerst de arbeidersopstand uit, maar sloot na zijn overstap naar de politiek het neoliberalisme in de armen. Als minister van Financiën in het laatste kabinet-Lubbers moest hij 17 miljard ombuigen, zoals bezuinigen toen enigszins eufemistisch werd genoemd. Huren en de trein- en tramkaartjes werden fors verhoogd en de wao en het ziekteverzuim aangepakt.

Kok werd de eerste Nederlandse Thatcherite die het volkskapitalisme propageerde. Hij vond dat de welvaart van de mensen het be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .