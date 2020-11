Niet meer katholiek

Wat spijtig dat de Radboud Universiteit in Nijmegen zich van de bisschoppen niet meer officieel 'katholiek' mag noemen, schrijft Jos Looijse (ND 29 oktober). Ik vind dit helemaal niet zo spijtig. Vergelijk het even met een voetbalclub die 100 jaar geleden werd opgericht door enthousiaste voetbalfans. Naarmate de tijd verstreek, werden de leden steeds negatiever over de club. Tot de KNVB zei dat de club geen ‘voetbalclub' meer mocht heten, maar alleen maar gewoon ‘club'. Toen spraken die ‘beste fans' er schande van, want zo werd hun club niet meer serieus genomen door de andere clubs. Al gaat de vergelijking op veel punten mank, dit proces lijkt op wat de eens katholieke universiteit Nijmegen is overkomen. Op haar eigen site staat: ‘De universiteit is voortgekomen uit de katholieke gemeenschap.' Kortom, vroeger werd er nog gevoetbald. Zover mijn ervaring reikt, gebeurt dat al lang niet meer. Mijn vrouw en ik hebben aan de Nijmeegse universiteit gestudeerd, maar hebben nooit aan docenten of het curriculum gemerkt dat er iets katholieks was. Onze persoonlijke ervaringen beslaan, met onderbrekingen, een periode van zo'n dertig jaar vanaf 1964. Daarna hebben we van studerende vrienden en bekenden tot nu toe hetzelfde gehoord. De meeste docenten zijn niet praktiserend katholiek en dragen het katholieke geloof niet uit. Het omgekeerde gebeurt wel. <