Laten we alles koesteren wat zo normaal leek en dat niet bleek te zijn, ook de kerkgang

Sinds maart wonen we voor mijn werk in Duitsland. In Witten, een stadje op de grens van Ruhrgebied en Sauerland. Onze verhuizing viel samen met de uitbraak van corona in West-Europa. We hadden ons in verband met de verhuizing ingesteld op minder sociale contacten, niet wetend dat het helemaal niet uit bleek te maken. Door corona stond bij iedereen het sociale leven op een laag pitje, werden de kerkdiensten digitaal. Ongeveer net zoals wij het zonder corona verwacht hadden.

Het eerste weekend na onze verhuizing, toen het nog kon, begonnen we vol goede moed aan het zoeken naar een passende kerk. Dat kan, want ook hier in Duitsland hebben ze die in alle soorten en maten. Dit bracht hilarische en soms ook pijnlijke momenten mee. Bij ons eerste bezoek aan de lokale Evangelische Broedergemeente bleek dat de mannen en vrouwen gescheiden zitten tijdens de eredienst. U raad het al, hier kwam ik pas halverwege de dienst achter, zittend naast mijn vrouw tussen heel veel andere vrouwen. Ik had me al afgevraagd waarom alle mannen tegenover mij zo aandachtig naar die nieuwe kerkgangers keken. ’s Avonds, bij dezelfde denominatie in Dortmund, kenden we onze plek, en wisten we exact hoe we moesten gaan zitten.

We voelden on..

